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Движется циклон из Екатеринбурга. Прогноз погоды на 26-28 мая

fishki.net

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Циклон из района Екатеринбурга продолжит свое смещение на северо-восток по территории республики и сохранит неустойчивую погоду в северных, центральных и южных районах страны.

Связанные с циклоном фронтальные разделы принесут дожди: 26 мая на северо-западе, 27-28 мая на юге и юго-востоке, 28 мая в центре сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града. Затем, в связи с вторжением Северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков на западе, на остальной территории понижение температуры воздуха.

В ночные и утренние часы 26 мая на западе, 27-28 мая на северо-западе, севере на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

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