Двое младенцев умерли от коронавируса в Казахстане

В Министерстве здравоохранения сообщили, сколько детей умерли от коронавируса в Казахстане с начала 2021 года, передает Tengrinews.kz.

«По оперативным данным, в течение 10 месяцев 2021 года от COVID-19 в возрасте до одного месяца умерло два ребенка — по одному в Алматы и Павлодарской области, шесть детей дошкольного возраста — в Мангистауской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях, три ребенка школьного возраста — в Нур-Султане, Карагандинской и Кызылординской областях», — сообщили в Департаменте охраны здоровья матери и ребенка Минздрава. Читайте также: Штамм «Омикрон». Новое постановление подписал главный санитарный врач РК

Как пояснили в ведомстве, профилактические меры для снижения заболеваемости COVID-19 среди детей такие же, как у взрослых: соблюдение санитарных норм, ношение медицинских масок, по возможности избегать мест массового скопления людей и вакцинация.

«В клиническом течении COVID-19 у детей отмечается развитие синдрома интоксикации в виде высокой температуры тела, поражения верхних дыхательных путей, может быть поражение желудочно-кишечного тракта. Зарегистрированы случаи тяжелого течения пневмонии с клиникой дыхательной недостаточности», — пояснили в департаменте.

Ранее главный детский инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Динагуль Баешева сообщила, что по сравнению с прошлым годом в 2021 году количество детей с тяжелой формой увеличилось в 20 раз. В 10 раз увеличилось число случаев со средней степенью тяжести. Тяжело переносят инфекцию дети с ожирением.

«Если ваш ребенок заболел, не следует бежать сразу в поликлинику. Вам достаточно созвониться со своим участковым врачом, с медсестрой. У ребенка может оказаться простая ОРВИ, а находясь в поликлинике, можно заразиться коронавирусом. На основе ваших показателей медработники заполнят специальный чек-лист, он как светофор прокрашен: желтым, красным и зеленым. Если все перечисляющиеся симптомы в чек-листе находятся в зеленой строке, это говорит о том, что у вас заболевание протекает бессимптомно или легко, и это не тревожно. В желтом секторе уже перечисляются те симптомы, которые говорят о том, что есть клиника и вам следует насторожиться. Если же все симптомы соответствуют красному сектору, это уже тревога», — пояснила Баешева.

Она также порекомендовала родителям приобрести пульсоксиметр, измеряющий сатурацию, — это показатель насыщения крови кислородом.

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