Двойное убийство в Рудном: полиция задержала подозреваемого

Над раскрытием двойного убийства в городе Рудном работала специальная следственно-оперативная группа. Задержан 41-летний подозреваемый, ранее судимый за убийство и кражи, передает Polisia.kz.

Преступление было совершено 18 августа 2020 года.

Участковый инспектор полиции города Рудного при проверке сообщения, поступившего на пульт 102, в частном доме обнаружил тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы. При осмотре места происшествия было установлено, что смерть была насильственной.

По словам заместителя начальника ДП Костанайской области Талгата Утетлеуова, по данному факту было начато досудебное расследование по статье 99 части 2 “Убийство”.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний подозреваемый, ранее судимый, который дал признательные показания. Преступление совершено на почве распития спиртных напитков и возникшей ссоры», – отметил заместитель начальника ДП.

В области с начала года раскрыто 31 убийство.

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