Двухлетний мальчик упал в оросительный канал и застрял

В Туркестанской области спасли двухлетнего мальчика, упавшего в оросительный канал, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Инцидент произошел 30 апреля 2022 года в 19.47. В городе Кентау, селе Хантаги несовершеннолетний ребенок упал в оросительную трубу 500 миллиметров. «Было установлено, что ребенок 2020 года рождения, оставшийся без присмотра взрослых, упал в трубу и застрял на расстоянии 15 метров», — сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
В спасательной операции были задействованы три спасателя и одна единица техники ДЧС Туркестанской области.
Спасатели вытащили ребенка из трубы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Состояние ребенка среднее, находится под наблюдением врачей. МЧС призывает граждан не оставлять детей без присмотра взрослых.
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