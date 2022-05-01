Двухлетний мальчик упал в оросительный канал и застрял

В Туркестанской области спасли двухлетнего мальчика, упавшего в оросительный канал, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел 30 апреля 2022 года в 19.47. В городе Кентау, селе Хантаги несовершеннолетний ребенок упал в оросительную трубу 500 миллиметров. «Было установлено, что ребенок 2020 года рождения, оставшийся без присмотра взрослых, упал в трубу и застрял на расстоянии 15 метров», — сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

В спасательной операции были задействованы три спасателя и одна единица техники ДЧС Туркестанской области.

Спасатели вытащили ребенка из трубы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Состояние ребенка среднее, находится под наблюдением врачей. МЧС призывает граждан не оставлять детей без присмотра взрослых.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.