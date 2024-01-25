ДЗРК не может продолжить расследование в отношении птицефабрики в Костанайской области по поводу высоких цен на яйца

Департамент по защите и развитию конкуренции по Костанайской области ещё осенью 2022 года намеревался начать расследование в отношении птицефабрики «Жас-Канат» по поводу высоких цен на яйца и злоупотребления доминирующим положением.

По мнению сотрудников ведомства, в конце октября 22-го года стоимость одного яйца категории С-1 была 49 тенге.

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«Первый фактор — это цена у определенного субъекта рынка выше, чем средняя по рынку, то есть на пять, десять, пятнадцать, двадцать процентов, но выше, чем у всех остальных. Второй момент такой, что себестоимость продукции она остается той же, на прежнем уровне, либо снижается и цена реализации либо растет либо не меняется, такой момент что маржа предприятия растет»,- говорит заместитель руководителя департамента по защите и развитию конкуренции по Костанайской области Дамир Тогжанов.

Но само расследование департамент так и не смог начать. Птицефабрика воспользовалась своим правом и сначала подала на досудебное урегулирование, а затем и в суд, чтобы опротестовать решение о начале в отношении них расследования.

«На текущий период у нас прошло две инстанции, то есть наш приказ был рассмотрен в специализированном межрайонном суде и в областной коллегии. обе инстанции нас поддержали, приказ вынесен законно. на текущий момент «Жас канат» подал кассационную жалобу Верховный суд», — сообщил Тогжанов.

При этом, как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана, в прошлом году рост цен на яйца составил 13%. В стране провели восемь расследований в отношении производителей куриных яиц. Общий объём наложенных штрафов составил 124 млн тенге. Что касается костанайской птицефабрики то, как отметили в ведомстве, уже весной решение Верховного суда будет озвучено — быть расследованию или нет.

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