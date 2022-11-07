Единая очередность в детские сады появится в Казахстане

Участники совещания с главой правительства страны обсудили запуск единой очередности в детские сады на централизованном уровне.

Это позволит сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК. В частности, планируется дать возможность вставать в очередь и получать соответствующее направление через приложения банков второго уровня и Egov.

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Алихан Смаилов поддержал эту инициативу и подчеркнул важность обеспечения полного организационного порядка в новой системе: исключения двойной очередности, проверки данных детей и т.д.

На совещании также рассмотрены новые подходы к повышению качества преподавания английского языка в школах, повышения квалификации учителей, вопросы обеспечения организаций образования качественным интернетом, расширения доступности детсадов для детей с особыми образовательными потребностями с введением специальных штатов педагогов-ассистентов, освобождение педагогов школ от несвойственных функций в части установления выплат по фонду Всеобуча, обновления материально-технической базы колледжей, повышения статуса воспитателей, их зарплаты, а также ряд других инициатив.

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