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Единичные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Казахстане

gazeta.ru

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В Казахстане за прошедшие сутки (24 марта) зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 304 983 случая, из них за сутки:

  • в Нур-Султане – 1,
  • в Алматы – 8,
  • в Алматинской области – 1,
  • в Атырауской области – 1,
  • в ВКО – 2,
  • в Карагандинской области – 1,
  • в Костанайской области – 2,
  • в Мангистауской области – 1,
  • в Павлодарской области – 1,
  • в СКО – 4,
Не выявлено новых заболевших в Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Всего в стране о коронавируса выздоровели 1 286 960 человек, из них за сутки 645 человек:

  • в Нур-Султане — 17,
  • в Алматы — 49,
  • в Акмолинской области — 2,
  • в Актюбинской области — 158,
  • в Алматинской области — 4,
  • в ВКО — 7,
  • в Жамбылской области — 198,
  • в ЗКО — 132,
  • в Карагандинской области — 18,
  • в Костанайской области — 6,
  • в Павлодарской области — 2,
  • в СКО — 48,
  • в Туркестанской области — 4.

Ни одного выздоровевшего не зарегистрировали в Шымкенте, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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