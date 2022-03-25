Единичные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (24 марта) зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 304 983 случая, из них за сутки:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 8,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 2,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 2,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 4,

Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане Читайте также: Не выявлено новых заболевших в Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Всего в стране о коронавируса выздоровели 1 286 960 человек, из них за сутки 645 человек:

в Нур-Султане — 17,

в Алматы — 49,

в Акмолинской области — 2,

в Актюбинской области — 158,

в Алматинской области — 4,

в ВКО — 7,

в Жамбылской области — 198,

в ЗКО — 132,

в Карагандинской области — 18,

в Костанайской области — 6,

в Павлодарской области — 2,

в СКО — 48,

в Туркестанской области — 4.

Ни одного выздоровевшего не зарегистрировали в Шымкенте, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях.

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