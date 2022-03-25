Единичные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Казахстане

gazeta.ru
В Казахстане за прошедшие сутки (24 марта) зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 1 304 983 случая, из них за сутки:
- в Нур-Султане – 1,
- в Алматы – 8,
- в Алматинской области – 1,
- в Атырауской области – 1,
- в ВКО – 2,
- в Карагандинской области – 1,
- в Костанайской области – 2,
- в Мангистауской области – 1,
- в Павлодарской области – 1,
- в СКО – 4,
Всего в стране о коронавируса выздоровели 1 286 960 человек, из них за сутки 645 человек:
- в Нур-Султане — 17,
- в Алматы — 49,
- в Акмолинской области — 2,
- в Актюбинской области — 158,
- в Алматинской области — 4,
- в ВКО — 7,
- в Жамбылской области — 198,
- в ЗКО — 132,
- в Карагандинской области — 18,
- в Костанайской области — 6,
- в Павлодарской области — 2,
- в СКО — 48,
- в Туркестанской области — 4.
Ни одного выздоровевшего не зарегистрировали в Шымкенте, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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