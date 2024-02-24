Единый часовой пояс в Казахстане: Минцифры сделало важное заявление

Некоторым предпринимателям необходимо будет изменить настройки кассовых аппаратов из-за перехода на единый часовой пояс, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает informburo.kz

С 1 марта в стране будет только один – пятый – часовой пояс (UTC+5). На одних аппаратах время нужно будет перевести вручную, а на других это произойдёт автоматически.

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По контрольно-кассовым машинам, являющимися аппаратно-программными комплексами, настройка времени будет произведена в автоматическом режиме на сервере производителей в 00.00 1 марта.

На «железных» контрольно-кассовых машинах настройку времени необходимо произвести самостоятельно после 29 февраля в соответствии с прилагаемым к машинам руководствам по эксплуатации (раздел «Программирование даты и времени»).

При возникновении вопросов казахстанцы могут получить консультацию на бесплатной основе в центрах технического обслуживания по договорам на сопровождение ККМ, центрах оказания услуг в управлениях государственных доходов или контакт-центре по номеру: 1414 (3).

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