Единый цвет школьной формы по области или в районе. Изменение предлагает внести МОН РК

Министерство образования и науки предлагает внести ряд поправок в требования к обязательной школьной форме.

Соответствующий проект приказа уже разработан, но пока не утвержден, передает informburo.kz Глобальных изменений не ожидается, школьная форма по-прежнему должна будет соответствовать светскому стилю, и не включать в себя религиозные знаки отличия.

«Прописано то, что может включаться в школьную форму. Например, у девочек это могут быть юбки, блузки, кардиганы, пиджаки. В зимнее время — сарафан, водолазка, трикотажная жилетка. Прописано и то, что могут девочки носить классические брюки свободного кроя, не облегающие», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Прописан в предлагаемом проекте приказа и гардероб мальчиков. Он может состоять из пиждака, жилета, кардигана на пуговицах и классических брюк с рубашкой. Однако есть и пояснение, что попечительский совет школы может утвердить не весь список представленных в приказе вещей, а лишь часть. Например, разрешив пиджак, но запретив кардиган. Также одно из нововведений — это единый цвет в школах области или отдельного района или города. То есть школьной формы в клетку или определенного цвета в отдельно взятой школе, как это было раньше, уже не будет.

«Органы образования, управления образования, отделы образования могут рекомендовать единый цвет, либо сочетание не более 3-х цветов на всей территориальной единице, то есть на всей области или на всем районе. В этом плане будет удобно тем, кто будет переходить в течение учебного года из школы в школу», — объясняет Анна Лазарева.

Проект приказа находится на публичном обсуждении на сайте открытые НПА до 22-го июня. Поэтому пока родителям рекомендуют не торопиться с покупкой школьной формы.

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