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Ербола Назарбаева уволили из Антикоррупционной службы

Фото из открытых источников

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Ербола Назарбаева освободили от должности заместителя руководителя специального департамента Агентства по противодействию коррупции 26 января 2022 года. 14 апреля его уволили из органов Антикоррупционной службы, сообщили в агентстве.

Антикор сообщил об этом после того, как в социальных сетях появилась информация об остановке тонированного авто Ербола Назарбаева в конце прошлого года. По данным СМИ, Ербол Назарбаев – сын Болата Назарбаева, передает informburo.kz

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