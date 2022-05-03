Ербола Назарбаева уволили из Антикоррупционной службы

Ербола Назарбаева освободили от должности заместителя руководителя специального департамента Агентства по противодействию коррупции 26 января 2022 года. 14 апреля его уволили из органов Антикоррупционной службы, сообщили в агентстве.

Антикор сообщил об этом после того, как в социальных сетях появилась информация об остановке тонированного авто Ербола Назарбаева в конце прошлого года. По данным СМИ, Ербол Назарбаев – сын Болата Назарбаева, передает informburo.kz

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