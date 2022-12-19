Еще больше закрыли трасс из-за непогоды в Костанайской области

Фото из открытых источников
В Костанайской области 19 декабря в связи с сильным гололедом (дождь, метель) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках а/д областного значения Костанайской области:
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- а/д «Подъезд к с.Загаринка» (0-17км),
- а/д «Подъезд к с.Архиповка» (0-12км),
- а/д «Костанай — Введенка» (8-97км),
- а/д «Пресногорьковка – Белоглинка — Воскресеновка» (0-43км),
- а/д «Красная Пресня — Звериноголовское» (0-56км),
- а/д «Узунколь — Сарыколь» (0-79км),
- а/д «Сарыколь – Б.Дубравы» (0-56км).
- «Рудный – Качар — Федоровка» (0-82,7км).
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