Еще один мужчина утонул в Карабалыкском районе

Как сообщает пресс-служба ДЧС, за прошедшие выходные в Карабалыкском районе Костанайской области водолазы ДЧС подняли из воды двух мужчин. Отметим, что ранее утонул мужчина 1995 года рождения.

В Карабалыкском районе в 3 км от поселке Шадыксаевка из реки Уй водолазы ОСО ДЧС Костанайской области в 09:30 извлекли тело 35-летнего мужчины. Со слов супруги, мужчина утонул во время купания, когда они находились на отдыхе совместно с семьей. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Буквально в этот же день сотрудники местного Отдела по ЧС провели совещание с участием специалистов крупного с/х предприятия района, на котором работал данный гражданин. Участники встречи рассмотрели вопросы пожарной безопасности, пребывание на водоемах и в лесу в условиях аномальной жары. Но несмотря на это, приятный отдых обратился в несчастный случай. В летнее время многие граждане стремятся на водоемы, чтобы приятно провести время. Чтобы отдых у воды не закончился трагедией, нужно помнить, что основными условиями безопасности является правильный выбор мест для купания, строгое соблюдение правил поведения во время плавания и катания на плавательных средствах, а также постоянный контроль над детьми в воде со стороны взрослых. Будьте внимательны», — отметили в ДЧС.

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