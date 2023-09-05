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Еще один случай. Мужчина насмерть отравился мухоморами в Костанайской области

pixabay.com

Происшествие случилось 4 сентября в селе Аулиекольского района. Информацию alau.kz подтвердила пресс-секретарь областной станции скорой медпомощи Ксения Жилкибаева. 

Вызов поступил в 23:56. Прибыли медики в 23:59. Бригада врачей скорой медицинской помощи  только констатировала биологическую смерть мужчины 1977 года рождения.

«Смерть наступила до прибытия бригады. Предположительная причина смерти — отравление мухоморами. Со слов супруги употреблял мухоморы. С утра были галлюцинации.

Напомним, в августе мужчина поел мухоморов, как средство от диабета. 

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