Еще один случай. Мужчина насмерть отравился мухоморами в Костанайской области

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Происшествие случилось 4 сентября в селе Аулиекольского района. Информацию alau.kz подтвердила пресс-секретарь областной станции скорой медпомощи Ксения Жилкибаева.
Вызов поступил в 23:56. Прибыли медики в 23:59. Бригада врачей скорой медицинской помощи только констатировала биологическую смерть мужчины 1977 года рождения.
«Смерть наступила до прибытия бригады. Предположительная причина смерти — отравление мухоморами. Со слов супруги употреблял мухоморы. С утра были галлюцинации.
Напомним, в августе мужчина поел мухоморов, как средство от диабета.
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