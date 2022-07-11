Еще одна казахстанка продала квартиру за 23 миллиона и всё перевела мошенникам

Полиция задержала преступную группу из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России.

Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве, передает Polisia.kz.

На уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая с 13 по 22 июня продала свою квартиру.

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Полученные от продажи денежные средства в размере 23 миллионов тенге несколькими траншами она перевела на счета мошенников. Поняв, что попала на уловки аферистов, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только 24 июня. По данному факту УП Алмалинского района ДП Алматы начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Республики Казахстан (Мошенничество в особо крупном размере).

В тот же день в рамках расследуемого дела из наиболее опытных сотрудников Департамента криминальной полиции МВД и ДП Алматы создана специальная следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц. Оперативники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД Республики Казахстан совместно с коллегами из Павлодарской области и Алматы задержали преступную группу из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России. Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве.

В отношении пяти участников избрана мера пресечения “арест”. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 миллионов тенге.

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