Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Египте

В Хургаде в результате нападения акулы погибла еще одна женщина.

Очередная трагедия произошла в районе курорта Сахль-Хашиш, передаёт nur.kz Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в Министерстве окружающей среды Египта.

Как сообщает Министерство окружающей среды Египта на своей официальной странице в Facebook, жертвой атаки акулы у курорта Хургада стала еще одна женщина.

«Министр окружающей среды сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, занимающихся плаванием в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде, поручил сформировать рабочую группу специалистов по охраняемым территориям Красного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Глава провинции Красное Море принял решение запретить любую активность в акватории в районе, где произошло нападение хищной рыбы на людей. В сообщении говорится, что рабочая группа, специализирующаяся на изучении обстоятельств трагедии, устанавливает точные причины поведения акулы по отношению к двум жертвам. Напомним, накануне сообщалось, что в египетском городе Хургада на туристку из Австрии напала акула. Женщина скончалась в больнице от полученных ранений.

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