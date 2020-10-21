Еще одну школу закрыли на карантин в Костанайской области

Средняя школа №12 в городе Житикара полностью перешла на дистанционный формат обучения. Информацию об этом на брифинге сообщила руководитель областного управления образования Зауре Байменова.

«В соответствии с предписанием Житикаринского районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг с 21 октября по 5 ноября дежурные классы средней школы № 12 города Житикара полностью перешли на дистанционное обучение. Был факт заражения коронавирусной инфекции у учеников дежурных классов, об этом узнали через информацию органов СЭС. Данные дети были в близком контакте с зараженными коронавирусом лицами в семье. Даты карантина установлены предписаниями санитарных врачей региона. В данной школе обучаются 995 школьников. С 1 сентября была организована работа 39 дежурных групп для учащихся 1-4 классов с охватом 259 школьников, остальные учащиеся обучались в дистанционном формате. В школе вчера были проведены родительские собрания, касательно перехода всех учащихся на дистанционный формат обучения. Основные предметы будут вестись в синхронном формате в видео конференц-связи, остальные в асинхронном формате»,- сказала Зауре Байменова.

Напомним, в школе-лицее №4 города Рудного у медицинского работника выявлен коронавирус.

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