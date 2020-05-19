Еще шесть случаев коронавируса выявили в колонии Костанайской области

Благодаря усилению проведения скрининговых исследований в Житикаре удалось выявить 25 человек из числа сотрудников УК 161/3 инфицированных COVID-19.

Подробнее в материале Региональной службы коммуникаций Костанайской области:

По словам руководителя Департамента Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг по Костанайской области Орала Бекмагамбетова,

в результате открытия дополнительных двух лабораторий появилась возможность увеличить количество обследуемых в 2 раза с 600 до 1200 человек в сутки.

— Это позволило охватить все высокие группы риска: пациентов, идущих на плановое лечение, пациентов, старше 50 лет с хроническими заболеваниями – в первую очередь с легочными заболеваниями, сахарным диабетом и т.д, — подчеркнул собеседник. — Также мы охватили в полном объеме закрытые учреждения области, одним из которых является УК 161/3.

Как отмечают в Департаменте Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг это учреждение всегда находилось на постоянном контроле. С момента выявления первого зараженного в Житикаре, а также отдельных случаев заболевания в данном учреждений, Областным оперативным штабом было принято решение провести 100%-е обследование всех сотрудников. Из числа выявленных только 2 имеют легкие катаральные явления: насморк, першение в горле у остальных нет симптомов. Все 25 человек госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.

Кроме того, были протестированы наиболее близкие контакты инфицированных, в том числе среди осужденных, у всех результат теста отрицательный.

В целом, в УК 161/3 содержится 287 осужденных, работает 87 сотрудников. Как пояснил и.о.начальника ДУИС по Костанайской области Бауыржан Уразалин в ходе карантинных мероприятий контакты между сотрудниками и осужденными были минимизированы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Сотрудники с отрицательным результатом теста были направлены на домашний карантин.

— Для поддержания работы объектов жизнедеятельности в УК 161/3 были направлены сотрудники из числа резерва учреждений области, — сказал Уразалин.

В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, на постоянной основе проводятся все дезинфекционные мероприятия, термометрия.

Напомним, что 18 мая в УК 161/3 было выявлено 19 инфицированных, а уже сегодня зафиксировано 6 новых случаев.

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