Еще в одном районе Костаная отключат холодную воду

В связи с реконструкцией на сетях водопровода по ул.Пушкина в границах улиц Дзержинского — ул.Бородина будет прекращена подача питьевой воды 14 августа с 09-00 часов до 23-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Пушкина 175, 185, 183;

ул . Бородина 107;

ул. Майлина 12, 13, 16;

ул. Дзержинского 56, 41, 43;

ул. Железнодорожная 94, 96, 98, 100, 102;

ул. Урицкого 58/1, 181, 183;

Частный сектор по ул.Пушкина в границах ул.Бородина – ул.Дзержинского

Соц объекты:

Средняя школа № 8 — ул. Урицкого 58

Из-за аварии жители домов по улице Темирбаева остались без воды

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.