USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Общество
  3. Еще в одном районе Костаная отключат холодную воду

Еще в одном районе Костаная отключат холодную воду

Vinkmag ad

В связи с реконструкцией на сетях водопровода по ул.Пушкина в границах улиц Дзержинского — ул.Бородина будет прекращена подача питьевой воды 14 августа с 09-00 часов до 23-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:
ул. Пушкина 175, 185, 183;
ул . Бородина 107;
ул. Майлина 12, 13, 16;
ул. Дзержинского 56, 41, 43;
ул. Железнодорожная 94, 96, 98, 100, 102;
ул. Урицкого 58/1, 181, 183;

Частный сектор по ул.Пушкина в границах ул.Бородина – ул.Дзержинского

Соц объекты:
Средняя школа № 8 — ул. Урицкого 58

Из-за аварии жители домов по улице Темирбаева остались без воды

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

101372 - зарегистрированно

76756 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3168 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Кто стал сенатором. Итоги выборов в Казахстане
Следующая новость

Убийство расследуют в Денисовском районе