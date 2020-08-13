Еще в одном районе Костаная отключат холодную воду

В связи с реконструкцией на сетях водопровода по ул.Пушкина в границах улиц Дзержинского — ул.Бородина будет прекращена подача питьевой воды 14 августа с 09-00 часов до 23-00 часов по следующим адресам:
Жилые дома:
ул. Пушкина 175, 185, 183;
ул . Бородина 107;
ул. Майлина 12, 13, 16;
ул. Дзержинского 56, 41, 43;
ул. Железнодорожная 94, 96, 98, 100, 102;
ул. Урицкого 58/1, 181, 183;
Частный сектор по ул.Пушкина в границах ул.Бородина – ул.Дзержинского
Соц объекты:
Средняя школа № 8 — ул. Урицкого 58
Из-за аварии жители домов по улице Темирбаева остались без воды
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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