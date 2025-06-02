Читатели alau.kz прислали фото и видео нарушения в Костанае.

На улице Павлова на проезжей части возле магазина женской одежды с аварийным сигналом стоял автомобиль.

На момент съемки, сообщил подписчик, водителя в автомобиле не было. В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что за нарушение правил остановки и стоянки, водитель автомобиля Exeed 1976 года рождения привлечен к административной ответственности.

На днях водителя оштрафовали за аналогичное нарушение ПДД.

Ему назначен штраф в размере 5 МРП или 19660 тенге.

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