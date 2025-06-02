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Ещё один на аварийке. Водителя оштрафовали в Костанае

— Сегодня, 10:47
Изображение для новости: Ещё один на аварийке. Водителя оштрафовали в Костанае

Фото читателя alau.kz

Читатели alau.kz прислали фото и видео нарушения в Костанае. 

На улице Павлова на проезжей части возле магазина женской одежды с аварийным сигналом стоял автомобиль.

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На момент съемки, сообщил подписчик, водителя в автомобиле не было. В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что  за нарушение правил остановки и стоянки, водитель автомобиля Exeed 1976 года рождения привлечен к административной ответственности.

На днях водителя оштрафовали за аналогичное нарушение ПДД.

Ему назначен штраф в размере 5 МРП или 19660 тенге.


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