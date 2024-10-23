В 2024 году в процессе работы оперативного штаба в рамках ликвидации последствий паводка выявлены проблемные вопросы. Об этом на совещании сказал начальник управления по ЧС Костаная Аслан Махмутов.

По его словам, жители, проживающие в зоне подтопления, не в полной мере осознавали всю серьёзность ситуации.

«Они отказывались от проводимых эвакуационных мероприятий. Владельцы бизнеса, несмотря на неоднократные предупреждения о предстоящем паводке, не приняли кардинальных мер по заблаговременной эвакуации всего своего имущества из мест подверженных подтоплению», — начальник управления по ЧС Костаная Аслан Махмутов.

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В ходе ликвидации последствий паводка выявлены субъекты, которые не застраховали свой бизнес. По этому поводу высказался аким Костаная Марат Жундубаев.

«В следующем году, если будет паводок, только надеется, что будет компенсация — не стоит. Надо страховать, работать и так далее — это всему бизнесу. Это большое дело, что президент поручил и помогают бизнесу. Каждый бизнесмен, который брал землю вдоль Тобола, со слезами тут «дайте-дайте», судились тут некоторые, чтобы им дали. А там одно из условий было, что они находятся в природоохранной зоне, в акватории. Почему не дают там строить ничего? Не просто так же? Построили, ну и несите риски тогда!», — аким Костаная Марат Жундубаев

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