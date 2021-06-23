USD 426.04
EUR 506.39
RUB 5.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. «Если человек не хочет прививаться, он может сдавать ПЦР каждые…

«Если человек не хочет прививаться, он может сдавать ПЦР каждые семь дней» – представитель КСЭК о необходимости вакцинироваться

tass.ru

Vinkmag ad

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев прокомментировал рекомендации межведомственной комиссии о том, что невакцинированные работники сферы услуг и крупных коллективов должны будут регулярно сдавать ПЦР-тест, сообщает informburo.kz

«Невакцинированные сотрудники не должны допускаться к работе. Тем более это работники сферы услуг. Это необходимо, чтобы не заражать клиентов», – пояснил Ержан Байтанаев.

МВК по нераспространению коронавируса рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК ввести:

  1. Ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против Covid-19 (за исключением людей, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших).
  2. Требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний).
  3. Требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов по проекту (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших).

Ержан Байтанаев заострил внимание, что государство не заставляет никого вакцинироваться.

«Если в коллективе работают, то нужно будет сдавать ПЦР-тесты или сделать прививку. Проверять вакцинацию обязаны руководители данных организаций, персональная ответственность за ними. Мы никого не заставляем, каждый человек может выбрать. У нас вакцинация добровольная. Если человек не хочет вакцинироваться, он может сдавать ПЦР-тест со сроком не более семи дней», – подчеркнул он.

По его информации, новое постановление с учётом рекомендаций МВК главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подпишет уже завтра, 23 июня.

 

Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова также планирует подписать новое постановление 23 июня. В документе будут учтены рекомендации МВК:

  1. Ограничить режим работы ТРЦ, ТД, торговых центров, торговых сетей по реализации непродовольственных товаров в будние дни до 17.00 с запретом работы по субботам и воскресеньям (независимо от размещения в этих объектах пунктов для массовой вакцинации).
  2. Ограничить работу объектов общепита (рестораны, кафе, бары, столовые) внутри помещения с 7.00 до 20.00 с запретом работы по субботам и воскресеньям, на открытом воздухе – с 7.00 до 22.00 (за исключение объектов, участвующих в проекте Ashyq).
  3. Ограничить работу крытых непродовольственных рынков с 10.00 до 20.00 с запретом работы в выходные дни (независимо от размещения пунктов для массовой вакцинации).
  4. Запретить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе (не более 100 человек), в том числе спортивные, религиозные.

«Мы должны принять решение на уровне уполномоченного органа, как дождёмся протокола МВК. В основу должно лечь постановление главного санврача Казахстана», – прокомментировала Сархат Бейсенова.

Она призывает казахстанцев вакцинироваться.

«Нужно соблюдать меры ограничительного характера: масочный режим, социальная дистанция, но обязательно то, о чём мы просим население обратить особое внимание – это вакцинация. Только вакцинация будет иметь эффект и в снижении, и в борьбе с инфекцией. Мы призываем население как можно быстрее вакцинироваться. Чтобы коллективный иммунитет выработался, нам нужна полная вакцинация», – сказала главный санврач столицы.

Сархат Бейсенова поделилась своей формулой убеждения людей, которые отказываются делать прививку против коронавируса.

«Нужно провести разъяснительную работу и убеждать население о необходимости прививаться. Я привожу в пример гепатит B. До введения обязательной вакцинации у нас случаи тысячами регистрировались, сейчас – единичные случаи, потому что по календарю прививок есть обязательная вакцинация против этой инфекции. В 1995-1996 годах были вспышки дифтерии. После того, как провели массовую иммунизацию, мы не имеем в республике заразившихся. Очень высокий уровень летальности был, сразу после иммунизации уже сколько лет не имеем заболеваемости», – рассказала она.

Также главный санврач столицы приводит в пример вспышку вирусного гепатита А.

«Этот пример я привожу педагогам. Они помнят это заболевание, потому что вирусный гепатит А регистрировался в каждой школе десятками случаев ежедневно. Как ввели обязательную вакцинацию против гепатита А – у нас сразу снизилось заболеваемость в школах и детсадах. Когда разъясняешь такие чёткие примеры, тогда население, которое слушало антиваксеров, начинает задумываться. У нас не так давно была вспышка кори. Только после того, как провели массовую иммунизацию, нам удалось удержать инфекцию. На сегодня корь имеем только в единичных случаях. Вот такие примеры действенные нужно рассказывать. Сейчас по вакцинации против КВИ мы говорим о добровольности, а для того, чтобы добровольно человек пришёл, мы должны разъяснить. Я надеюсь на наше население, которое ответственно будет относится к вакцинации», – отметила она.

По мнению Сархат Бейсеновой, МВК рекомендовало вакцинироваться персоналу компаний, работающих по Ashyq, из-за того, что туда приходят много людей.

«В первую очередь мы защищаем сотрудников, которые сталкиваются с большим количеством посетителей. Официант может в день 100 человек обслужить, к примеру. У него есть риск заразиться, поэтому мы рекомендуем и предлагаем бизнесу обратить внимание на своих сотрудников, которые в первую очередь будут защищены», – считает главный санврач столицы.

Сархат Бейсенова подчеркнула, что ПЦР-тестирование положено бесплатно только по показаниям врачей людям с симптомами коронавирусной инфекции, контактным лицам и специалистам, которые работают в очаге. Остальные сдают платно.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Резкий всплеск заражений коронавирусом зафиксирован в Казахстане
Следующая новость

Ещё один регион перешёл в «жёлтую» зону