«Если человек не хочет прививаться, он может сдавать ПЦР каждые семь дней» – представитель КСЭК о необходимости вакцинироваться

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев прокомментировал рекомендации межведомственной комиссии о том, что невакцинированные работники сферы услуг и крупных коллективов должны будут регулярно сдавать ПЦР-тест, сообщает informburo.kz

«Невакцинированные сотрудники не должны допускаться к работе. Тем более это работники сферы услуг. Это необходимо, чтобы не заражать клиентов», – пояснил Ержан Байтанаев.

МВК по нераспространению коронавируса рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК ввести:

Ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против Covid-19 (за исключением людей, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших). Требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний). Требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов по проекту (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших).

Ержан Байтанаев заострил внимание, что государство не заставляет никого вакцинироваться.

«Если в коллективе работают, то нужно будет сдавать ПЦР-тесты или сделать прививку. Проверять вакцинацию обязаны руководители данных организаций, персональная ответственность за ними. Мы никого не заставляем, каждый человек может выбрать. У нас вакцинация добровольная. Если человек не хочет вакцинироваться, он может сдавать ПЦР-тест со сроком не более семи дней», – подчеркнул он.

По его информации, новое постановление с учётом рекомендаций МВК главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подпишет уже завтра, 23 июня.

Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова также планирует подписать новое постановление 23 июня. В документе будут учтены рекомендации МВК:

Ограничить режим работы ТРЦ, ТД, торговых центров, торговых сетей по реализации непродовольственных товаров в будние дни до 17.00 с запретом работы по субботам и воскресеньям (независимо от размещения в этих объектах пунктов для массовой вакцинации). Ограничить работу объектов общепита (рестораны, кафе, бары, столовые) внутри помещения с 7.00 до 20.00 с запретом работы по субботам и воскресеньям, на открытом воздухе – с 7.00 до 22.00 (за исключение объектов, участвующих в проекте Ashyq). Ограничить работу крытых непродовольственных рынков с 10.00 до 20.00 с запретом работы в выходные дни (независимо от размещения пунктов для массовой вакцинации). Запретить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе (не более 100 человек), в том числе спортивные, религиозные.

«Мы должны принять решение на уровне уполномоченного органа, как дождёмся протокола МВК. В основу должно лечь постановление главного санврача Казахстана», – прокомментировала Сархат Бейсенова.

Она призывает казахстанцев вакцинироваться.

«Нужно соблюдать меры ограничительного характера: масочный режим, социальная дистанция, но обязательно то, о чём мы просим население обратить особое внимание – это вакцинация. Только вакцинация будет иметь эффект и в снижении, и в борьбе с инфекцией. Мы призываем население как можно быстрее вакцинироваться. Чтобы коллективный иммунитет выработался, нам нужна полная вакцинация», – сказала главный санврач столицы.

Сархат Бейсенова поделилась своей формулой убеждения людей, которые отказываются делать прививку против коронавируса.

«Нужно провести разъяснительную работу и убеждать население о необходимости прививаться. Я привожу в пример гепатит B. До введения обязательной вакцинации у нас случаи тысячами регистрировались, сейчас – единичные случаи, потому что по календарю прививок есть обязательная вакцинация против этой инфекции. В 1995-1996 годах были вспышки дифтерии. После того, как провели массовую иммунизацию, мы не имеем в республике заразившихся. Очень высокий уровень летальности был, сразу после иммунизации уже сколько лет не имеем заболеваемости», – рассказала она.

Также главный санврач столицы приводит в пример вспышку вирусного гепатита А.

«Этот пример я привожу педагогам. Они помнят это заболевание, потому что вирусный гепатит А регистрировался в каждой школе десятками случаев ежедневно. Как ввели обязательную вакцинацию против гепатита А – у нас сразу снизилось заболеваемость в школах и детсадах. Когда разъясняешь такие чёткие примеры, тогда население, которое слушало антиваксеров, начинает задумываться. У нас не так давно была вспышка кори. Только после того, как провели массовую иммунизацию, нам удалось удержать инфекцию. На сегодня корь имеем только в единичных случаях. Вот такие примеры действенные нужно рассказывать. Сейчас по вакцинации против КВИ мы говорим о добровольности, а для того, чтобы добровольно человек пришёл, мы должны разъяснить. Я надеюсь на наше население, которое ответственно будет относится к вакцинации», – отметила она.

По мнению Сархат Бейсеновой, МВК рекомендовало вакцинироваться персоналу компаний, работающих по Ashyq, из-за того, что туда приходят много людей.

«В первую очередь мы защищаем сотрудников, которые сталкиваются с большим количеством посетителей. Официант может в день 100 человек обслужить, к примеру. У него есть риск заразиться, поэтому мы рекомендуем и предлагаем бизнесу обратить внимание на своих сотрудников, которые в первую очередь будут защищены», – считает главный санврач столицы.

Сархат Бейсенова подчеркнула, что ПЦР-тестирование положено бесплатно только по показаниям врачей людям с симптомами коронавирусной инфекции, контактным лицам и специалистам, которые работают в очаге. Остальные сдают платно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.