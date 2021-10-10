Если не будет газа, отключат горячую воду и отопление — КТЭК

Информацию с предупреждением об отключении отопления и горячей воды распространила костанайская теплокомпания.

«Уважаемые жители города! ГКП»Костанайская теплоэнергетическая компания» информирует Вас о том, что согласно письму Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» 7 октября с целью проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» в период с 12 октября по 17 октября поставка газа будет полностью прекращена. В случае прекращения подачи газа теплоисточники будут остановлены. Подача горячего водоснабжения и отопления будет возобновлена после восстановления газоснабжения котельных. Обо всех изменениях дополнительно будем вам сообщать», — администариция ГКП «КТЭК».

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба АО «КазТрансГаз Аймак» газ у жителей области будет.

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