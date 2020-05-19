«Если предпринимать все меры, то эпидситуация будет спокойна» — Юрий Моисеев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил наличие положительных тенденций в борьбе с COVID-19, однако признал, что болезнь остается опасной и очень легко может распространяться среди людей, вызывая новые вспышки. В этой связи президент призвал казахстанцев не прекращать соблюдения карантинных мер, введенных на большей части территории республики.

Главный врач Костанайской областной многопрофильной больницы Юрий Моисеев считает, что если соблюдать все меры, то серьезных вспышек коронавируса не будет.

«Мероприятия противоэпидемические давно известны -карантин лежит в основе. Те страны, которые пытались обойти эти мероприятия , сейчас делятся своей печальной историей и опытом, к примеру Швеция и Великобритания. Мы по этому пути не должны идти. Надо учитывать три момента: социальная дистанция 1,5-2 метра между общающимися людьми; ношение масок; чистые руки, мыть как можно чаще и обрабатывать антисептиком, а в общественных местах вообще носить резиновые перчатки. По поводу масок дискуссий никаких не должно быть, что под ними развивается флора. Человек, который является носителем коронавируса может распространять в виде аэрозоля вирус, он живет во влажной среде, вне влажной среды он быстро погибает, поэтому маска должна быть на лице у человека. Вирус крыльев не имеет, а вот дистанция 1,5-2 метра между общающимися людьми вполне достаточна, чтобы вирус ее не преодолел и погиб. Вот эти меры нужно соблюдать. Что касается работы закрытых лечебных учреждений, таких как наша больница, мы сейчас нацелены на то, чтобы не пропустить инфицированных людей. Плановая госпитализация только с отрицательным результатом на covid-19.Разобщением стараемся как можно в менее стесненных условиях находится, дистанционно допускается даже консультирования пациентов. Если предпринимать все меры, то эпидситуация будет спокойна, не будет серьезных вспышек»,- говорит Юрий Моисеев.

Напомним, что за последние сутки в Костанайской области выявили сразу 25 случаев коронавируса.

«Несмотря на положительную динамику в борьбе против коронавируса, угроза его распространения сохраняется. Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью. Карантинный режим, несмотря на послабления, все же сохраняется»,- написал Президент Казахстана в Twitter.

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