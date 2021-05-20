Ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
19 мая в Костанайской области зарегистрировано 37 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, г.Рудный — 4, Костанайский район – 4, г. Житикара – 3, по 2 случая в г. Аркалык, Федоровском районе, по 1 случаю в Алтынсаринском, Камыстинском, Мендыкаринском, Сарыкольском, им. Б.Майлина районах.
24 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.
Костанайская область находится в «жёлтой» зоне
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 19 мая 2021г. зарегистрировано 15263 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14561 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области