Ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

19 мая в Костанайской области зарегистрировано 37 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, г.Рудный — 4, Костанайский район – 4, г. Житикара – 3, по 2 случая в г. Аркалык, Федоровском районе, по 1 случаю в Алтынсаринском, Камыстинском, Мендыкаринском, Сарыкольском, им. Б.Майлина районах.

24 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Костанайская область находится в «жёлтой» зоне

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 19 мая 2021г. зарегистрировано 15263 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14561 человек.

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