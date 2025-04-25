Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетнего 24 апреля. Об этом говорится в ответе пресс-службы ДП области на запрос alau.kz

24 апреля около 11:40 в районе улицы Кайырбекова водитель автомобиля марки SsangYong совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Пешеход был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены экспертизы. По их результатам водителю будет дана правовая оценка в строгом соответствии с законом.

«Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными, особенно вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Безопасность детей — наша общая ответственность», — говорится в сообщении ДП.

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