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Факт наезда на ребёнка прокомментировали в ДП Костанайской области

— Сегодня, 13:36
Изображение для новости: Факт наезда на ребёнка прокомментировали в ДП Костанайской области

pixabay.com

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетнего 24 апреля. Об этом говорится в ответе пресс-службы ДП области на запрос alau.kz

24 апреля около 11:40 в районе улицы Кайырбекова водитель автомобиля марки SsangYong совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Пешеход был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены экспертизы. По их результатам водителю будет дана правовая оценка в строгом соответствии с законом.

«Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными, особенно вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Безопасность детей — наша общая ответственность», — говорится в сообщении ДП.



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