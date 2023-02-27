Факт нападения собак на студентку прокомментировали в управлении ветеринарии Костанайской области

Информацию о текущей ситуации и проводимой работе по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных на территории Костанайской области представили в управлении ветеринарии акимата Костанайской области.

После выхода материала о студентке, на которую напали собаки, управление ветеринарии Костанайской области предоставило комментарий.

«24 февраля по данному случаю управлением ветеринарии акимата Костанайской области совместно с сотрудниками службы отлова был осуществлен выезд на место нападения. В ходе которого установлено 2 головы бродячих собак. Данные животные были отловлены и размещены в пункте временного содержания. Указанные собаки будут стерилизованы и вакцинированы, после чего выпущены в естественную среду обитания», — сообщили в управлении.

Как сообщили в управлении ветеринарии, пострадавшая после нападения и укуса не обращалась в правоохранительные органы или в службу отлова.

В областном ведомстве представили еще одну информацию.

«Поставщик услуг по отлову, временному содержанию безнадзорных и бродячих животных на территории Костаная является ТОО «Reliable partner 2017». Государственные закупки по стерилизации и вакцинации объявлены методом конкурса. Итоги конкурса будут подведены 3 марта», — говорится в сообщении.

Напомним, бродячие собаки напали на студентку в Костанае.

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