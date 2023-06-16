Факт поджога магазина дверей расследуют в Костанае

Факт возгорания, произошедший 31 мая в магазине “Двери на Гашека” зарегистрирован в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
В Южном отделе управления полиции Костаная начато досудебное расследование по п.2 ч.3 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
«В настоящее время проводятся соответствующе экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. По факту непредоставления талона-уведомления заявителю проводится служебная проверка. По окончании которой, будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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