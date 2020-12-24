Фейерверки в новогоднюю ночь. Будут ли оштрафованы жители Костанайской области, разъяснили в полиции

Костанайцы всё таки смогут запускать фейерверки и петарды в новогоднюю ночь, не боясь быть оштрафованными. И все потому, что Новый год считается официальным праздником в стране. Но, в любые другие дни административной ответственности в случае запуска фейерверков после 23 часов, костанайцы могут не избежать. Правда, и здесь есть свои нюансы

Недавно департамент полиции Костанайской области распространил предупреждающее сообщение, согласно которому в случае запуска фейерверков после 23 часов костанайцы могут быть привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям — за нарушение тишины и по статье 436 «Стрельба из огнестрельного оружия, взрыв пиротехнических устройств в населенных пунктах». Изменения по времени ночного покоя внесли еще летом этого года, пока, как отмечают полицейские, никого в Костанайской области по таким фактам не оштрафовали.



«В выходные и праздничные шуметь до 11 можно. В будничные дни до 10 . Все об этом знают, что касается пиротехники точно также распространяется на это. За эти будем следить, реагировать, в первую очередь, на факты обращения граждан, если будут обращения, будут выезжать и людей будут привлекать к адмответственности»,- говорит начальник отдела управления полиции Костаная Елена Семиволова.



Если подобный факт, по словам Елены Семиволовой, будет выявлен сотрудниками полиции во время рейдов, то человека, применявшего пиротехнику после 23 часов, также ждет штраф. Что касается новогодней ночи, а именно в это время петарды и фейерверки используется в нашем регионе в большом количестве, то людей все ждет исключение.



«Много вопросов про новый год, конечно, всемирный праздник. Не будут распространяться, не будут применять наказание за применение пиротехники, также Рождество. Рождество официально праздник, тоже будет с 23 часов до 9 утра»,- сказала Елена Семиволова.



А вот Старый Новый год официально праздником не считает, так что здесь за применение фейерверков после 23 часов уже могут наказать. Штраф за применение пиротехники в часы тишины — 20 МРП. Причем, если за использование петард или фейерверков в это время застанут детей до 16 лет, то выплата штрафа накладывается на их родителей или опекунов.



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