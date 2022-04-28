Финансовая пирамида «Antares Limited» выявлена в Костанае

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Департаментом экономических расследовании по Костанайской области возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды «Antares Limited».
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Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США.
В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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