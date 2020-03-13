FlyArystan совершила первый рейс из Алматы в Костанай

12 марта свой первый рейс по направлению Алматы-Костанай-Алматы совершил авиалайнер лоукостера FlyArystan, сообщает alau.kz

FlyArystan — бюджетная авиакомпания, которая обещает низкие цены на свои перелеты, является подразделением Эйр Астаны.

Напомним, что первый самолет казахстанского лоукостера отправился в Костанай из Нур-Султана в декабря прошлого года. Также с 20 апреля, дважды в неделю — по понедельникам и пятницам в Костанай самолеты будут летать из Караганды.

К слову, это станет возможным благодаря открытию первой региональной базы в Международном аэропорту Сары-Арка

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