Фонд «Қазақстан халқына» купил дом семье из Костанайской области, потерявшей троих детей во время пожара, сообщает пресс-служба фонда.

Трагедия произошла 31 марта в посёлке Амангельды Костанайской области, в огне погибли трое детей 2016, 2019 и 2020 года рождения.

Дом, в котором проживала многодетная семья из шести человек, сильно пострадал, а родители, вместе с единственным выжившим ребёнком, были вынуждены жить у родственников, передает informburo.kz

Представители местного акимата обратились в фонд с просьбой помочь семье купить новое жильё. После обработки заявки попечительский совет и правление фонда приняли решение оказать помощь семье. Фонд выделил 10 млн тенге для покупки жилья.

«Сейчас семья переехала в новый дом, но им очень тяжело психологически восстановиться после пережитого горя», – отметила аким села Амангельды Костанайской области Гаухар Жандильдина.

В фонде добавили, что оказание помощи в покупке жилья стало исключением ввиду чрезвычайных обстоятельств.

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