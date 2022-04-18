Фото пресс-службы ДЧС
Фонд «Қазақстан халқына» купил дом семье из Костанайской области, потерявшей троих детей во время пожара, сообщает пресс-служба фонда.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Трагедия произошла 31 марта в посёлке Амангельды Костанайской области, в огне погибли трое детей 2016, 2019 и 2020 года рождения.
Дом, в котором проживала многодетная семья из шести человек, сильно пострадал, а родители, вместе с единственным выжившим ребёнком, были вынуждены жить у родственников, передает informburo.kz
Представители местного акимата обратились в фонд с просьбой помочь семье купить новое жильё. После обработки заявки попечительский совет и правление фонда приняли решение оказать помощь семье. Фонд выделил 10 млн тенге для покупки жилья.
«Сейчас семья переехала в новый дом, но им очень тяжело психологически восстановиться после пережитого горя», – отметила аким села Амангельды Костанайской области Гаухар Жандильдина.
В фонде добавили, что оказание помощи в покупке жилья стало исключением ввиду чрезвычайных обстоятельств.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: