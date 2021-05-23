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Фуд-кортам разрешили работать в Казахстане. Объекты общественного питания и банкетные залы отныне смогут работать согласно постановлению главного санитарного врача страны, передает Tengrinews.kz.
Проект Ashyq теперь будет масштабирован на такие объекты предпринимательства, как объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов.
При этом ограничения работы объектов общепита будут действовать в зависимости от зоны, в которую входит населенный пункт на данный момент.
Кроме того, с Ashyq станут доступны фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры; сауны, бассейны;
компьютерные клубы, боулинг-клубы; кинотеатры; театры и филармонии. А также межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки. Снова заработает океанариум, марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.
Напомним, ранее было опубликовано новое постановление.
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