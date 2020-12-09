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Фура слетела в кювет в Костанайской области — комментарий полиции

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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 декабря около 22:30 часов на автодороге «Костанай-Карабутак».

28-летний водитель, управляя автомашиной марки «Мерседес», следуя в Костанай вблизи села Перелески, Денисовского района, не справился с рулевым управлением и выехал на обочину, где совершил опрокидывание.

«В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту собран первоначальный материал»,- сообщили в ведомстве.

Напомним,  видео с места ДТП прислал в редакцию наш читатель.

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