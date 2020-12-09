Фура слетела в кювет в Костанайской области — комментарий полиции

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 декабря около 22:30 часов на автодороге «Костанай-Карабутак».
28-летний водитель, управляя автомашиной марки «Мерседес», следуя в Костанай вблизи села Перелески, Денисовского района, не справился с рулевым управлением и выехал на обочину, где совершил опрокидывание.
«В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту собран первоначальный материал»,- сообщили в ведомстве.
Напомним, видео с места ДТП прислал в редакцию наш читатель.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области