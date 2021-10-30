Фуры на «Кайраке». В департаменте госдоходов по Костанайской области прокомментировали ситуацию с очередями

Департамент государственных доходов по Костанайской области относительно образования больших скоплений на АПП «Кайрак» сообщил информацию касательно скопления фур на границе.

Скопление образовалось в связи с сезонным увеличением грузовых автомашин, отсутствием ИДК- рентгена в пунктах пропуска других областей, а также введением с 30 октября карантина в Российской Федерации.

При исполнении должностных обязанностей сотрудниками департамента неукоснительно соблюдаются стандарты и регламенты работы, проведение мониторинга осуществляется строго в пределах, отведенных 5 минут на каждого участника ВЭД.

Читайте также: О скоплении фур на границе сообщили читатели

На текущий момент Департаментом ситуация стабилизирована. Приняты меры, а именно увеличено количество сотрудников, проведен хронометраж длительности проведения процедуры мониторинга, оптимизирована процедура мониторинга документов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.