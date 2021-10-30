Фуры на «Кайраке». В департаменте госдоходов по Костанайской области прокомментировали ситуацию с очередями

Департамент государственных доходов по Костанайской области относительно образования больших скоплений на АПП «Кайрак» сообщил информацию касательно скопления фур на границе.
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Скопление образовалось в связи с сезонным увеличением грузовых автомашин, отсутствием ИДК- рентгена в пунктах пропуска других областей, а также введением с 30 октября карантина в Российской Федерации.
При исполнении должностных обязанностей сотрудниками департамента неукоснительно соблюдаются стандарты и регламенты работы, проведение мониторинга осуществляется строго в пределах, отведенных 5 минут на каждого участника ВЭД.
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На текущий момент Департаментом ситуация стабилизирована. Приняты меры, а именно увеличено количество сотрудников, проведен хронометраж длительности проведения процедуры мониторинга, оптимизирована процедура мониторинга документов.
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