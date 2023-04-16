Футбольное поле принадлежит сельскому округу. Происшествие с ребёнком прокомментировали полицейские

6 апреля в Костанайской области в поселке Узунколь ворота для мини-футбола упали по подростка.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, полиция Узункольксокго района по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также по излечению подростка будет назначена экспертиза, которая определит тяжесть полученных повреждений.

В полиции отметили, что футбольное поле, на котором произошло происшествие принадлежит сельскому округу.

Напомним, в Костанае 12 апреля на подростка упали футбольные ворота.

Он получил тяжёлую травму.

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