Газ будет, но не у всех. Официальный комментарий по ремонту на газопроводе в Костанайской области

По информации УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия» и КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» 3 августа 2022 года начаты ремонтные работы на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный». Об этом сообщает «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области».

В этой связи произведено отключение от природного газа на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный». При отключении газа оставшийся объем в трубе позволит обеспечить газифицированное население области, за исключением крупных промышленных предприятий, а также потребителей п. Свердловка и п. Баталинский Денисовского района.

Проведение ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» запланировано с 3 по 15 августа текущего года.

Официального комментария СМИ ждали со вчерашнего дня. В то время, как костанайцы в мессенджерах уже распространяли информацию о том, что газ не будут отключать.

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