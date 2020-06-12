Газель-перевёртыш. Аварию в Рудном прокомментировали полицейские

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, ДТП произошло в Рудном на перекрестке улиц Топоркова-Горняков с участием двух автомашин «Фольксваген» и «Газель».

Установлено, что оба транспортных средства двигались прямо по улице Топоркова навстречу друг другу. Столкновение произошло в результате того, что водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения. Предположительно объезжая яму на дороге.

По факту ДТП в отношении водителя автомобиля «Фольксваген» возбуждено административное производство.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

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