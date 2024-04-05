Где еще запланированы взрывы, сообщили в ДЧС Костанайской области

Информация по взрывным работам, проводимым на реке Тобол.

ДЧС Костанайской области сообщает, что 5 апреля дважды произвели взрыв льда на реке Тобол в районе городского пляжа ближе к пешеходному мосту. Произведенный врыв имеет положительный результат- ледоход активен. На текший момент специалисты обследуют ледовый покров.

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«Дополнительно сообщаем, что на территории города Костаная запланированы взрывные работы, которые будут производится в трёх местах – городской пляж ближе к пешеходному мосту, за пешеходным мостом, ближе к Гагаринской плотине. В связи с вышеизложенным, обращаемся к жителям областного центра: просим сохранять спокойствие, не приближаться к местам проведения взрывных работ, все меры безопасности будут соблюдены, задействованы службы охраны общественного порядка», — сообщили в ДЧС.

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