Где ещё отменили уроки из-за погоды в Костанайской области? Материал дополняется

Из-за гололёда помимо Костаная, уроки отменяют в районах и городах.

На данный момент поступила информации о переводе школьников первой смены на дистанционный формат обучения в районе Б. Майлина.

Не пошли в школу дети в Лисаковске, Аркалыке и в Наурзумском районе, Денисовском, в Костанайском районе.

В Узункольском районе четыре школы учатся в штатном режиме, остальные 16 дистанционно.

На данный момент это вся информация. Материал будет дополнится по мере поступления информации.

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