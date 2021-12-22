Где ещё отменили уроки из-за погоды в Костанайской области? Материал дополняется

qostanay.tv
Из-за гололёда помимо Костаная, уроки отменяют в районах и городах.
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На данный момент поступила информации о переводе школьников первой смены на дистанционный формат обучения в районе Б. Майлина.
Не пошли в школу дети в Лисаковске, Аркалыке и в Наурзумском районе, Денисовском, в Костанайском районе.
В Узункольском районе четыре школы учатся в штатном режиме, остальные 16 дистанционно.
На данный момент это вся информация. Материал будет дополнится по мере поступления информации.
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