Учащиеся первой смены школ Костаная 22 декабря в школу не идут

Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.

В связи с погодными условиями 22.12.2021 г. первая смена переводится на дистанционный формат обучения.

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