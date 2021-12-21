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Учащиеся первой смены школ Костаная 22 декабря в школу не идут

Фото alau.kz

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Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.

В связи с погодными условиями 22.12.2021 г. первая смена переводится на дистанционный формат обучения.

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