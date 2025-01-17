Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Купания традиционно будут проходить на реке Тобол в районе Центрального пляжа. Об этом сообщает пресс-служба акима Костаная.

Массовые купания начнутся в 22.00 часов 18 января и продляться до 12.00 часов 19 января.

На месте будет организовано дежурство сотрудников ДЧС, полиции, акимата и скорой медицинской помощи.

«Убедительная просьба, при купании соблюдать меры безопасности. Кроме того, к купанию не будут допущены граждане в алкогольном опьянении», — отметили в ДЧС.

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