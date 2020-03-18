Где маски? В аптеках нет, но купить их можно в интернете по завышенной цене

Костанайцы звонят в редакцию, пишут на Whatsapp alau.kz, обращаются в социальных сетях. У всех один вопрос «Где медицинские маски?». В костанайских аптеках их сегодня не найти. Накануне было поступление, в некоторые аптеки Костаная.

Маски, по цене 51 тенге за штуку, разошлись очень быстро. В одни руки продавали пять масок.

Накануне в минздраве Казахстана утвердили единую цену на маски.

«Мы приняли решение установить предельную цену, и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в Интернете. Сейчас над этим ведется работа, я думаю, что в ближайшие дни мы зафиксируем. Соответствующие полномочия у государственной комиссии по предельным ценам на жизненно важные товары есть. Мы не можем маски заставлять продавать по низкой себестоимости, тогда как на черном рынке они в два раза дороже стоят. Поэтому мы установим единую и справедливую цену, но любая спекуляция будет жестко караться от больших штрафов до уголовной ответственности. Сейчас вместе с юристами правительства это рассматриваем», — сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в эфире «Первого канала Евразия».

По его словам, необходимости носить маски не было, передает tengrinews.kz

«Мы об этом много говорили, что не надо покупать. А что вышло, люди выкупили, начали торговать, находим сейчас склады с этими масками. Мы обнаружили маски на границе, когда пытались их вывезти, но мы ввели запрет, и они их бросили там. Мы признаем, что есть проблема с масками, потому что сейчас они нужны, когда вы идете в коллектив, на работу, туда, где есть потенциально больные. Если человек сидит дома на карантине, то ему они не нужны. Вдвое нарастили производство, запустили швейные цеха. Потребность в масках будет сниматься. Сейчас службы еще присоединяются — мы должны их обеспечить», — сказал министр.

Если заглянуть в интернет, то в продаже на известных ресурсах объявлений медицинские маски есть. Цены от 200 тенге за 1 штуку. Стоимость завышена в 4 раза. Можно купить упаковку в 50 штук по цене 11 000 тенге. Доставка из Караганды, Алматы.

Напомним, шить медицинские маски взялись в костанайской «Большевичке».

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