Где можно узнать информацию об отмене уроков в школах и колледжах Костаная?

Как отметили в отделе образования Костаная, в прошлом году неоднократно школьники путем рассылки фейковой информации через месенджеры отменяли занятия в регионе.

Также заведующий сектором обеспечения жизнедеятельности организаций образования отдела образования Костаная Евгений Терентьев отметил, что за последнее десятилетие ни один школьник области не получил обморожений по пути в школу или обратно. Контролировать или предугадать погодные явления сложно, поэтому родителям советуют быть внимательнее.

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«Родителям нужно наблюдать, то есть за погодой, на разных сайтах о погоде. есть же у всех, если хотя бы по крайней мере где-то по погоде видно — за минус 20-22, 23-24 уже можно насторожиться и следующим утром просто напросто открыть в том же телефоне, сайт вашей телекомпании открыть alau.kz — везде сразу — отмена занятий произведена. Также многие ждут, привыкли к программе «Разбудильник» на канале «Алау» там информацию всегда есть», — объяснил Евгений Терентьев.

В отделе образования рекомендовали сообщения об отмене занятий искать только на официальных ресурсах. На сайте alau.kz, в нашем инстаграме, а также в утренней программе «Разбудильник» телеканала «Алау» вы всегда можете узнать об этом достоверно.

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