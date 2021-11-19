Отмена уроков из-за погоды. При каких критериях костанайским учащимся не надо идти в школу

Температура воздуха, ветер и влажность. Именно эти критерии учитывают, принимая решение об отмене занятий в отделе образования. За последние десятилетия ни одного факта обморожений у школьников по дороге в школу или из нее зафиксировано не было. Календарная зима еще не наступила, а в Нур-Султане в связи с понижением температуры отменили занятия для школьников начального звена.

Этот вопрос при минусовых температурах становится актуален и в Костанае. Родители уже звонят в нашу телекомпанию и отдел образования, чтобы узнать не отменили ли занятия. Критерии отмены закреплены в приказе минобразования и науки. Согласно им, при температуре -25 градусов не учатся ученики КПП, нулевых и начальных классов, в минус двадцать семь не учатся с нулевого по девятый класс, а при минус тридцати все параллели, а также студенты первого и второго курса колледжей. Эти критерии не единственные.

«Учитывается скорость ветра и влажность. То есть основным критерием обморожения учащийся является при минусовой температуре — это влажность. Чем выше влажность, больше скорость ветра, тем больше вероятность. Не все дети внутридворово живут. Кто-то добирается на автобусе, добираются в другие микрорайоны. Хорошо если есть транспортное средство и родители привозят ребенка», — сообщил заведующий сектором обеспечения жизнедеятельности организаций образования отдела образования Костаная Евгений Терентьев.

Еще один актуальный вопрос, во сколько происходит отмена занятий. Здесь также есть временные рамки. По первой смене решение принимается с 6 до 6.30 утра, по второй смене с 11 до 11.30. Учитывается краткосрочный и долгосрочный прогноз. Но иногда ход погоды становится аномальным, к примеру, сильный снегопад и ухудшение видимости, либо может пойти дождь. Тогда уже по факту принимается решение о сокращении уроков, либо об их отмене.

«Очень многие задаются вопросом, каким образом производится отмена. В 6 часов анализируется погода, то есть снимаются данные с метеостанции. У нас заключен официальный договор, мы не пользуемся интернет ресурсами. Почему, потому что многие родители пользуются всевозможными приложениями — у кого-то минус 32, у кого-то минус 21 и так далее», — уточнил Евгений Терентьев.

Также в отделе образования отметили, что если школьники не пошли на занятия, то учатся они дистанционно. Если же занятия сократили, то в этот день уроки онлайн не проводят.

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