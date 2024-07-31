Где прохлада, а где сильная жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

В Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды. Озвучен прогноз погоды на предстоящие три дня.

Ожидается, что практически по всей территории республики пройдут кратковременные дожди с грозами, и усилением ветра.

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В северной половине страны сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны погода будет без осадков.

На западе страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31+36°С, а на остальной территории республики ожидается постепенное понижение температуры.

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