Генеральная прокуратура предупреждает о последствиях передачи своих банковских карт, счетов или персональных данных третьим лицам.

В стране насчитывается более 50 тысяч граждан, вовлеченных в интернет-мошенничество и незаконный оборот наркотических средств.

«В рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления. Сейчас в Сенате Парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет», — отметили в генпрокуратуре.

Последствия для дропперов:

блокировка всех банковских счетов как мошеннических;

включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;

уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.

Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах. Вместе с тем, лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

«В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников», — отметили в прокуратуре.

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