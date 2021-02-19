Герой вдвойне. «Бегущий полицейский» в Костанае спас 15 человек из пожара

Амантай Байжанов — полицейский, который бежал по заметенной трассе и показывал путь водителям 18 февраля, уже был отмечен за геройский поступок. Происшествие случилось в апреле 2020 года.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 22 апреля в Костанае случился пожар. Ночью загорелся частный двухэтажный коттедж. В нем находились 15 человек, в том числе 5-летний ребенок. Они были спасены из пожара патрульными полицейскими города Костаная.

«Мы сразу вызвали пожарных и скорую помощь, понимали, что счет идет на секунды. Дом в два этажа, еще мансарда, ясно, что в нем люди. Возле дома высокий забор и ворота были закрыты», — рассказал тогда его напарник Жанболат Жаутин.

Полицейский перепрыгнул через забор, выбил входную дверь, так как она была закрыта и зашли в дом. Уже горела мансарда дома, все в дыму

Полицейские стали будить людей, некоторые уже не могли проснуться, пришлось выносить их на руках На полицейских горела форма, они получили ожоги рук.

«Пока мы не убедились, что всех на улице, мы вновь и вновь заходили в горящий дом», — говорил Амантай Байжанов.

За спасение человеческих жизней из пожаров поощрены грамотами МВД РК и акима Костанайской области

Напомним, Амантай Байжанов 18 февраля помогал водителям на заметенной трассе. Он пробежал два километра, указывая путь колонне из автомобилей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.