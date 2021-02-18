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Трогательно. Полицейский бежит по заметённой дороге, указывая водителям путь, в Костанайской области — видео

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Видео предоставила пресс-служба департамента полиции области. Голос за кадром, по всей видимости, водитель говорит, что благодарен полицейским, которые помогают людям сегодня в сложных погодных условиях, сообщает alau.kz

«Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам полиции вот таким, которые бегут перед машинами, перед колонной, показывают дорогу, как до города доехать. Буран ужасный! Дорогу не видно!», — говорит мужчина.

По данным областного ведомства, это въезд в город со стороны Фёдоровского района.

Напомним, сегодня в области из-за плохих погодных условий закрыты трассы. 

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