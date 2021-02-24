Героя-полицейского из Костанайской области наградили

Полицейский из Костанайской области покорил пользователей интернета. Амантай Байжанов бежал по заметенной дороге, указывая водителям путь.

Лейтенант полиции в экстремальной обстановке принял решение по спасению людей, оказавшихся в сложных дорожных условиях

Сегодня в Департаменте полиции Амантаю Байжанову вручили ценный подарок — часы с логотипом МВД.

-Поступок полицейского вызвал положительные отклики по всей стране. Отзывы с благодарностью опубликованы в социальных сетях, — отметил заместитель начальника ДП Костанайской области А. Ынтыкбаев.

Для молодых полицейских в музее департамента он провел урок мужества. Это не первый случай, когда лейтенант проявляет отвагу. Он рассказал, как действовал с напарником, спасая людей из пожара, а также про зимний марафон в этом году. В апреле прошлого года они спасли 15 человек из горящего дома.

Амантай служит в полиции 6 лет. Начинал службу в управлении специализированной службы охраны. С 2020 года работает патрульным полицейским в УП города Костаная. С супругой Гульнар воспитывают сына Арслана. За спасение из пожара награжден ведомственной медалью «Ортте көрсеткен қайсарлығы үшін».

Родители Кайрат и Кунслу Байжановы гордятся поступками сына.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.