Героя-полицейского из Костанайской области наградили

Полицейский из Костанайской области покорил пользователей интернета. Амантай Байжанов бежал по заметенной дороге, указывая водителям путь.
Лейтенант полиции в экстремальной обстановке принял решение по спасению людей, оказавшихся в сложных дорожных условиях
Сегодня в Департаменте полиции Амантаю Байжанову вручили ценный подарок — часы с логотипом МВД.
-Поступок полицейского вызвал положительные отклики по всей стране. Отзывы с благодарностью опубликованы в социальных сетях, — отметил заместитель начальника ДП Костанайской области А. Ынтыкбаев.
Для молодых полицейских в музее департамента он провел урок мужества. Это не первый случай, когда лейтенант проявляет отвагу. Он рассказал, как действовал с напарником, спасая людей из пожара, а также про зимний марафон в этом году. В апреле прошлого года они спасли 15 человек из горящего дома.
Амантай служит в полиции 6 лет. Начинал службу в управлении специализированной службы охраны. С 2020 года работает патрульным полицейским в УП города Костаная. С супругой Гульнар воспитывают сына Арслана. За спасение из пожара награжден ведомственной медалью «Ортте көрсеткен қайсарлығы үшін».
Родители Кайрат и Кунслу Байжановы гордятся поступками сына.
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