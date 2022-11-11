Гибель 6-летних братьев. Результаты экспертизы озвучили полицейские в Костанайской области

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области ответили на запрос alau.kz

По факту смерти детей в Рудном, сообщили, что в настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт отравления детей.

В рамках расследования назначена еще одна экспертиза, которая должна дать ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом.

Напомним, 6-летние братья погибли в Костанайской области.

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